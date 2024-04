Telestroke | a Salerno intervento salvavita su un 65enne di Sapri

Telestroke, a pieno regime la rete ictus dell'Asl di Salerno - Telestroke: la rete ictus della Asl Salerno a pieno regime, un altro intervento salvavita su un 65enne da Sapri a Nocera Ormai sono più di un centinaio di interventi quelli effettuati tramite la ...ansa

Ictus: da Sapri a Nocera Inferiore, paziente salvato in tre ore grazie a telemedicina e competenza - Un uomo di 65 anni è stato salvato da un ictus grazie a un intervento tempestivo e coordinato tra l'ospedale di Sapri e quello di Nocera Inferiore ...infocilento

Salerno, l'Asl: e case di comunità sono 33. E De Luca jr: «Strutture salvate grazie ai fondi della Regione» - Saranno 33, come programmato all’inizio, e non 13, come erroneamente riportato in una delle slide mostrate a organizzazioni sindacali e primi cittadini nei giorni scorsi, le case ...ilmattino