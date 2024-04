Tekken 8 | molte recensioni negative su Steam per le microtransazioni aggiunte dopo il lancio

(Di sabato 6 aprile 2024) La community non ha accolto positivamente l’ultimo aggiornamento di8, criticando in modo estremamente deciso l’introduzione delleall’interno del gioco con dellesu. Ricordiamo infatti che l’ultimo update del titolo non ha aggiunto soltanto il nuovo lottatore Eddy Gordo, ma ha anche inserito non pocheper elementi estetici all’interno delShop, aggiungendo inoltre anche un battle pass con tanto di versione premium a pagamento. E com’era lecito attendersi, queste novità non sono state accolte da una gran quantità di utenti che hanno deciso di manifestare tutto il proprio dissenso su, assegnando a8 delle...

Tekken 8: su Steam tante recensioni negative per le microtransazioni aggiunte dopo il lancio - Tekken 8 sta ricevendo molte recensioni negative su Steam da dopo l'introduzione del battle pass e un gran numero di microtransazioni.multiplayer

Tekken 8: Secondo Harada i giovani non giocano ai picchiaduro per paura di perdere - Katsuhiro Harada si è recentemente espresso sullo stato del gaming competitivo, e di come secondo lui molti giovani i titoli cooperativi.icrewplay

Il papà di Tekken contro i giovani: giocano in squadra perché non accettano di perdere - Secondo Katsuhiro Harada i giocatori più giovani non sanno perdere e per questo preferiscono evitare di giocare da soli, preferendo il gioco in squadra.everyeye