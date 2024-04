Tebas contro la pirateria | «Calcio gratis? Sui social girano tanti link Meta non collabora»

(Di sabato 6 aprile 2024), presidente della Liga, ha parlato in modo duro a margine di un evento sulla lottala, presidente della Liga, ha parlato in modo duro a margine di un evento sulla lottala. Le sue dichiarazioni:– «Se andate su Google e digitate ‘Voglio comprare cocaina’, non viene fuori

La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: El acuerdo de LaLiga con CVC es legal. Así lo ha decretado el Juzgado de Primera Instancia número 15 de ... (justcalcio)

Javier Tebas , presidente della Liga, critica fortemente la Superlega in occasione del Business of Football Summit a Londra: “Quest’ultima proposta di Superlega è la peggiore di tutte “. Non si ... (sportface)

Javier Tebas è intervenuto mercoledì a Miami in occasione del “Summit sulla proprietà intellettuale” per continuare la lotta contro la pirateria. ” Se vai su Google e metti ‘voglio comprare della ... (sportface)

Biden guida gli Usa contro la Fifa. E la Superlega intanto registra i tornei - Il circo del calcio mondiale in subbuglio, scende in campo addirittura il presidente degli Stati Uniti nella causa contro Infantino. E l'A22 non sta a guardare ...tuttosport

Spagna: Superlega chiede di registrare i nomi dei suoi tre tornei - Con la vittoria della Superligaen danese, ora la A22 Sports Management, che cura gli interessi del nuovo torneo, non vuole farsi trovare impreparata per quanto riguarda la denominazione delle tre ...ilovepalermocalcio