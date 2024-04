Tamponamento in galleria | caos sulla Firenze-Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 –nella“Vallombrosina” all’altezza di San Casciano. Due le auto coinvolte. Nell’incidente è rimasta ferita una persona, secondo le prime informazioni non sarebbe in gravi condizioni ma è stata portata in ospedale con l’ambulanza della Misericordia del Galluzzo per gli accertamenti del caso. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di San Casciano e la polizia stradale di Montepulciano. Viabilità nelcon lunghe code. Ilè avvenuto in direzionenelladove la circolazione è su due corsie. In attesa dell’intervento del carrattrezzi il traffico è stato regolato a doppio senso di marcia sfruttando la ...