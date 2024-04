Svolta nel turismo dell’olio | arrivano rapporto annuale e sito ufficiale con oltre 300 experience

(Di sabato 6 aprile 2024) PERUGIA – I protagonisti delEvo lanciano, in occasione dell’edizione 2024 del Concorso nazionale Ercole Olivario dedicato alla valorizzazione dell’extravergine d’oliva, un’operazione di sistema che sancisce la nascita di un vero e proprio think tank dell’oleoitaliano. La collaborazione è il frutto del lavoro svolto dalle associazioni Città, Unaprol-Coldiretti con Roberta Garibaldi, professore universitario e autrice delsulenogastronomico. Il frutto di quest’intesa, attuata per la valorizzazione di un settore composto da circa un milione di imprese olivicole per un valore della produzione che sfiora i due miliardi di euro l’anno basata su una straordinaria biodiversità (250 milioni di ...

Le indicazioni dello Shin Bet e del Mossad – il servizio segreto israeliano per l’interno e quello per l’estero – sono state chiare: il rischio di attacchi terroristici da parte dell’Iran o di ... (quotidiano)

Task Force contro l’irregolarità: controlli a tappeto nel settore turistico - Applicato nuovo metodo incrociato che in soli otto mesi ha consentito il recupero di ricavi non dichiarati per oltre 500 mila euro.daily.veronanetwork

Iran minaccia Israele, chiuse 30 ambasciate: anche quella di Roma . ll leader degli Hezbollah: «Punto di Svolta nella guerra» - I due camion militari scoperti su cui sono esposte le bare avvolte nella bandiera iraniana attraversano la città di Teheran fendendo la folla che si è riversata in strada per i ...ilgazzettino

Run For Autism, a Roma torna la corsa su strada inclusiva: “E’ l’unico esempio in Europa” - “E’ l’unico esempio, certamente in Europa probabilmente nel mondo, in cui oltre 600 atleti autistici possono svolgere una competizione sportiva insieme a persone neurotipiche" ...ilfattoquotidiano