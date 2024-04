Superman | James Gunn smentisce le teorie diffuse online sul villain della storia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 aprile 2024) Il registaè intervenuto su Threads per smentire le recentiapparsesuldel film, le cui riprese sono in corso.ha voluto smentire alcunedei fan relative alal centro del film, le cui riprese sono attualmente in corso. Negli ultimi giorni si era infatti diffusa l'ipotesi che nel film sia presente un clone o una versione alternativa malvagia, potenzialmente creata da Lex Luthor, dell'eroe interpretato da David Corenswet. Le parole del filmmaker Il regista e regista, con un post su Threads, ha ora voluto chiarire, in modo un po' ironico: "Il protagonista principale di ...