Superbike | Andrea Iannone diventa pompiere | la situazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Un outsider impensabile a inizio stagione.sta dimostrando di poter competere a grandissimi livelli nella categoria dedicata al mondo delle derivate con l’abruzzese che sta progressivamente cancellando il periodo buio dei quattro anni di squalifica con prestazioni straordinarie in sella a Go Eleven. L’esperto centauro è adesso additato come possibile contendente al titolo, ma il trentaquattrenne si è vestito immediatamente dasoffocando i facili entusiasmi in vista del round di Assen del Mondiale 2024 di. Le parole didi Go Eleven: “Per me tutto nuovo, favorito ad Assen? Vi spiego che…” (Credit foto – Motorsport.com)“Il weekend di Catalunya? Dobbiamo guardare al quadro generale. Il weekend è stato davvero positivo per noi. – queste ...

