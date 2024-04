Sul bus senza biglietto e con martello frangivetri Giovani nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Tre ragazzi volevano salire su un busaverne il. Giovedì verso le 17 a Soncino l’autista non li ha fatti salire e ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno fermato questi tre, già noti alle forze dell’ordine, li hanno identificati e perquisiti. Due di loro avevano un coltello e un martelletto per infrangere i cristalli. Entrambi sono stati denunciati per porto di oggetto atto a offendere. Il terzo non ha avuto conseguenze.