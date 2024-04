Sudtirol-Parma | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di sabato 6 aprile 2024) Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Druso, ilospita ilnella gara valida per la trentaduesima giornata del campionato diB. Una gara che si prospetta interessante, anche se gli ospiti partono come nettamente favoriti in virtù del loro cammino e della posizione in classifica occupata. I padroni di casa però sperano ancora di poter ottenere un piazzamento ai playoff e non vogliono mollare la presa. Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere inil matchB: le ultime (Crediti foto: FCFacebook)Posizioni e obiettivi diversi, ma match che si preannuncia ricco di emozioni. Ilnon vuole ancora abbandonare ...

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli altoatesini tentano un disperato assalto ai playoff, mentre la capolista cerca di chiudere in fretta la ... (sport.periodicodaily)

SudTirol-Parma e Catanzaro-Como sono valide per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Nonostante la sconfitta ... (ilveggente)

Pecchia: «Gara spigolosa, il Sudtirol è forte fisicamente» - Collecchio «La gara contro il Catanzaro è stata analizzata e ci ha dato delle indicazioni». Fabio Pecchia è tornato a parlare della sconfitta prima di gettarsi a capofitto in vista del prossimo impegn ...gazzettadiparma

Serie B: il programma della 32^ giornata.Cremonese corsara a Bari, galletti sempre più in crisi - Nell'anticipo della 32^ giornata di Serie B, la Cremonese vince 2-1 a Bari e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, galletti sempre più in crisi ed ora il rischio playout è sempre pi ...sportpaper

Sport in tv oggi (sabato 6 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi sabato 6 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli amanti dei motori incominceranno bene la mattina con le qualifiche del GP del Giappone per quanto riguarda la F1. Da non perdere le sem ...oasport