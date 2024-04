Sudtirol-Parma oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Druso valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. Gli altoatesini guidati da Federico Valente vogliono continuare la loro marcia verso la salvezza e sperano di strappare punti da una partita sulla carta proibitiva. La compagine emiliana guida Fabio Pecchia, invece, sta ormai facendo il countdown per il ritorno inA e non ha alcuna intenzione di fermarsi sul più bello. La squadra di casa è reduce da due sconfitte, due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque e spera di fare punti sul campo più difficile del campionato. La formazione ospite, dal suo canto, dopo la ...