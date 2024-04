Sudan: esercito lancia offensiva per riprendere il controllo dello Stato di Gezira - Khartum, 6 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – L’esercito Sudanese ha lanciato nelle ultime ore un’offensiva multipla per riprendere il controllo dello stato strategico di Gezira, nel centro-est del S ...ilsannioquotidiano

Sudan. Dopo mesi nel Darfur arrivano i primi aiuti alimentari ONU - Eddie Rowe, rappresentante e direttore Wfp in Sudan, dichiara: "Abbiamo bisogno che gli aiuti raggiungano in maniera regolare le comunità devastate dalla guerra ...ilmetropolitano

Dall'Ucraina al Sudan, la Pasqua martoriata in un modo dilaniato dalle guerre - Il rischio di un'escalation del conflitto russo-ucraino e di un coinvolgimento diretto della Nato è sempre più incombente. In Medio Oriente non si intravedono spiragli di pace. Il mondo intero è attra ...famigliacristiana