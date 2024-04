Su NOW il grande Tennis ATP e WTA con i nuovi canali interattivi EXTRA Match

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 6 aprile 2024) Prosegue lastagione delsu Sky e in streaming su NOW. Dopo gli emozionanti Masters 1000 di Indian Wells e Miami, che hanno visto trionfare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, arriva il momento del primotorneo maschile sulla terra rossa europea.Da domani, in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, al via il “Rolex Monte-Carlo Masters 1000” terzo torneo della stagione dei Masters 1000, che si gioca sui campi del Monte-Carl Country Club del Principato di Monaco.novità su NOW: tutte le partite del tabellone saranno visibili grazie a, iche si affiancheranno a Sky Sporte Sky Sport Uno per dare la copertura completa agli appassionati dei campi da gioco in diretta. Per gli abbonati Sky c’è ...