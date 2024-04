Stroncato da un malore | muore escursionista all’Alpe Corte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 aprile 2024) Alpe. Dramma in Alta Val Seriana. Undi 63 anni è morto a causa di unnel primo pomeriggio di oggi (sabato 6 aprile) al rifugio Alpe. L’allarme è scattato poco dopo le 14: l’uomo si trovava al rifugio nel Parco regionale delle Orobie bergamasche, sopra Valcanale nel territorio di Ardesio. Inutile il decollo dell’elisoccorso da Sondrio: i medici del Soccorso alpino giunti al rifugio non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne. Sul posto i carabinieri di Clusone. Articolo in aggiornamento.