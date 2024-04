Strage di Erba | Olindo Romano è un violento? I dubbi dai documenti del carcere | minacce e libri sulle bombe

Diventa definitiva la condanna per diffamazione inflitta ad Azouk Marzouk : dovrà risarcire i fratelli della moglie Raffaella Castagna (notizie.virgilio)

Qual è la verità sulla Strage di Erba ? Il 12 aprile in aula ci sarà un "duello decisivo", spiega Gianluigi Nuzzi nella puntata di venerdì 15 marzo di Quarto Grado. "Uno dei punti più contestati ... (iltempo)

Busetto condannata per l'omicidio della vicina, sotto esame la catenina. Garofano: «Minime tracce di Dna ma anche nel caso Yara era la prova regina» - MESTRE - Dalla Strage di Capaci a Donato Bilancia, da Erba a Novi Ligure passando per il delitto di Garlasco. La carriera del generale Luciano ...msn

Strage di Erba, il medico del super testimone: “Se intossicato dal monossido sarebbe stato trasferito” - A Quarto Grado la testimonianza di Franco Foti, il medico rianimatore che curò Mario Frigerio, super testimone della Strage di Erba: "È stato intossicato ...fanpage

Strage di Erba: le prime immagini di Rosa Bazzi fuori dal carcere