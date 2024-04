" Barreca continua nella sua condizione delirante - ha spiegato il suo avvocato -. Ha detto che erano convinti tutti che in quella casa ci fosse il diavolo . Lo pensava anche Kevin uno dei due figli ... (fanpage)

Massimo Carandente , in carcere dopo la Strage di Altavilla Milicia come la moglie Sabrina Fina, ha problemi di salute. Ecco cosa potrebbe accadere (notizie.virgilio)

Strage Altavilla, l’ipotesi del terzo Santone dietro i coniugi: “Antonella uccisa perché voleva lavorare” - Emergono nuovi inquietanti scenari sulla Strage di Altavilla Milicia, nella quale sono morti Antonella Salamone e i due figli di 16 e 5 anni ...fanpage

Strage di Altavilla, Fina e Carandente continuano a dirsi innocenti: in arrivo la richiesta di un nuovo interrogatorio - In carcere dal mese di febbraio, Massimo Carandente e Sabrina Fina continuano a sostenere di essere stati nella villetta di Giovanni Barreca, ad Altavilla Milicia, solo per pregare e di essere andati ...mondopalermo

Strage di Altavilla, Carandente e Fina chiederanno di essere interrogati - Dall’esame dei tabulati si potrà capire se la coppia fosse effettivamente nell’immobile durante la Strage o meno. È attesa inoltre la relazione medico-legale sui resti della donna uccisa, Antonella ...livesicilia