(Di sabato 6 aprile 2024) Il ministero dell’Interno ha previsto il raddoppio della presenza deiimpiegati a Como nell’operazione, che nei prossimi giorni sarà incrementata di 17 unità per un totale complessivo di 32 uomini. È quindi riconfermato il presidio di punti delicati come la stazione di San Giovanni e delle maggiori arterie. La vigilanza sarà estesa alla stazione di Como Lago. È stato reso noto anche il rimpatrio di uno straniero sospettato di legami con ambienti jihadisti.

Bologna, 29 marzo 2024 – Stretta la collaborazione tra la polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per sensibilizzare l’utenza sui temi legati alla sicurezza stradale anche e soprattutto in questi ... (ilrestodelcarlino)

Sensibilizzare le nuove generazioni sulla consapevolezza delle conseguenze legate ai comportamenti scorretti alla guida. Con questo obiettivo polizia di Stato e Autostrade per l’Italia hanno ... (firenzepost)

Sesto Fiorentino (Firenze), 5 aprile 2024 – Ha fatto tappa al liceo artistico di Sesto Fiorentino la campagna della polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per la Sicurezza stradale . L’obiettivo è ... (lanazione)

“Strade sicure“ con più militari - Il ministero dell'Interno raddoppia la presenza militare a Como nell'operazione Strade sicure, con 17 unità in più per un totale di 32 uomini. Si conferma il presidio in punti critici e la vigilanza ...ilgiorno

Mestre. Maxi rissa tra una ventina di bengalesi, coltellate e botte in strada. La quarta vendetta è finita nel sangue: 4 feriti - MESTRE - La quarta “vendetta” è finita nel sangue. Coltellate e botte in strada, con intervento di polizia, militari di “Strade sicure” e ambulanza per curare i ...ilgazzettino

Addio ai rattoppi fai da te sulle Strade di Udine: così il Comune risparmia un milione di asfalti - O, meglio, lo faranno sotto la coordinazione del Comune che in questo modo punta a risparmiare sugli interventi e ad avere Strade realizzate a regola d’arte, più sicure e senza rattoppi. Sorprendenti ...messaggeroveneto.gelocal