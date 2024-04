Storica impresa Il Vespucci doppia Capo Horn

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) "Non chi comincia, ma quel che persevera". Il motto, che viene attribuito a Leonardo da Vinci, è scolpito sul ponte e suggella la vocazione all’addestramento dei futuri ufficiali della Marina militare italiana. E persevera, la nave scuola Amerigo, in straordinaria bellezza e in imprese che hanno del leggendario. Ieri mattina alle 6,53 il veliero più bello del mondo hato, il punto più a Sud dell’America latina, dove per la prima volta arrivarono nel 1615 gli olandesi Le Maire e Schouten. Materializzando i sogni delle sfide più ardite fra vento, onde e ghiacci, l’Uomo ha più volte raggiunto quella mèta. Mai, però, lo aveva fatto la nostra nave-scuola. "Il passaggio, avvenuto per la prima volta negli oltre 90 anni di storia del– ha sottolineato la Marina militare – ...