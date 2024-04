Storia e ricetta della strepitosa focaccia barese | nata per non sprecare tempo e calore

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 aprile 2024) In cucina non si butta via niente, non si spreca neanche l’energia. E per fortuna, perché è proprio per non disperdere ildel forno acceso per cuocere il pane, che èla golosissima, soffice e saporita, regina dello street food pugliese. LaIl pane di grano duro aveva bisogno di una temperatura molto elevata per cuocersi a puntino, soprattutto nei forni collettivi di un. Mentre raggiungeva il giusto grado di, però, ilveniva sfruttato per altre preparazioni, come la, perfetta per sfamare i panettieri affaticati durante le ore di lavoro di fronte al forno. Era – ed è ancora oggi – anche lo spuntino preferito dai bambini, merenda da gustare in ...