Steve Madden con Parlux lancia il suo nuovo profumo da donna Goldie

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Novità dal mondo dei profumi: siachesono tornati alla carica: il primo con un altro licenziatario – il secondo solo nel 2024 – e il secondo con un ritorno alla categoria delle fragranze.Eau de Parfum, 78 dollari, è una fragranza femminile legnosa e floreale che dà il via a un vero e proprio “guardaroba di fragranze” cheintende inaugurare, ha dichiarato Lori Singer, presidente di, in un’intervista a WWD. Alla domanda sul perché volesse rientrare nel mondo delle fragranze,ha risposto che “con l’esplosione del marchio e la sinergia di”, era il momento perfetto perrsi nuovamente in questa categoria....