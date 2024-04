Stellantis | la realtà gela Urso | altro che un milione di veicoli | crolla la produzione in Italia

(Di sabato 6 aprile 2024) Se già prima l’obiettivo era molto difficile da raggiungere, adesso sembra quasi impossibile. Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, bisogna raggiungere undil’anno prodotti dain. Ma gli ultimi dati, sul primo trimestre del 2024, rappresentano una vera e propria docciata, rendendo quasi irraggiungibile l’obiettivo. Ladiinè in forte calo nel primo trimestre del 2024, come certifica il report Fim-Cisl presentato dal segretario Ferdinando Uliano. Nei primi tre mesi dell’anno gli impiantini hanno prodotto 170.415, con una flessione del 9,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 (erano 189mila). ...

