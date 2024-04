Statua che allatta | Nessuno può sentirsi offeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Il sindaco Beppe Sala aveva appena fatto in tempo a dire che "c’è una commissione che non risponde a me ma le chiederò di riesaminare la questione, perlomeno ascoltando il mio giudizio. Mi sembra un po’ una forzatura sostenere che non risponde a una sensibilità universale", che già la Regione era pronta a tendere l’(interessata) mano, con l’assessora alla Cultura Francesca Caruso: "Qualora il Comune non trovasse un luogo idoneo, siamo disponibili ad ospitare l’opera. L’immagine della donna chefa parte della nostra cultura identitaria". E insomma è diventata un caso la scultura “Dal latte materno veniamo” di Vera Omodeo (in foto), scomparsa di recente: i figli volevano donarla a Milano perché fosse esposta in piazza Eleonora Duse, gioiello incorniciato da palazzi Liberty a Porta Venezia, ma hanno denunciato a La Repubblica che la commissione nominata da ...