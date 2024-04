Starnone e la magia di scrivere e di desiderare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) La osservo di sbieco, come ho sempre fatto con mia madre, da piccolo e da grande. Non volevo che si accorgesse del mio sguardo, speravo di cogliere i suoi segreti quando era distratta.Domenico, “Il vecchio al mare” (Einaudi, 122 pp.) Un uomo in spiaggia, solo, guarda il mare e le persone che passano. A volte si addormenta e si risveglia di soprassalto, legge, scrive, si infila e si sfila un accappatoio marrone con il cappuccio. Pensa a sé, pensa alle parole (è uno scrittore), è infastidito dalla vecchiaia, ma intanto la spiaggia (e allora anche le pagine) si popola di personaggi, vanno e vengono. Donne che passano, nuotano, gli vanno incontro, uomini in competizione tra loro, persone che vogliono liberarsi di segreti, fare amicizia, essere baciate, capire qualcosa di più di questo desiderio che non finisce mai. Un grande scrittore sa far muovere una ...