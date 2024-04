Star Wars | Dawn of the Jedi | al via il film sulle origini della saga

(Di sabato 6 aprile 2024) Beau Willimon, creatore di House of Cards, secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, è stato scelto come sceneggiatore diof the, nuovoche fungerà da prequel. James Mangold sarà il regista che si occuperà del progetto. Iltratterà le. Il cineasta ha già collaborato con Disney+ in occasione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, uscito nelle sale l’estate scorsa. La trama delsarà ambientata 25 mila anni prima rispetto alladegli Skywalker. Beau Willimon torna nell’universo di George Lucas dopo aver scritto la prima stagione di Andor, considerata dalla critica la miglior serie di, un ...

