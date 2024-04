Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi commenta i Giochi del Mediterraneo , previsti per il 2026: “L’obiettivo comune è quello di presentarsi puntuali all’inaugurazione dei Giochi del ... (sportface)

Stadio Iacovone, a rapporto dal ministro. Melucci a Giove: «Paga i canoni» - Potrebbe svolgersi già nei prossimi giorni - circolano le date indicative del 15 o del 16 aprile - il vertice sullo Stadio Iacovone proposto dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, con il commissario ...quotidianodipuglia

Taranto FC e Comune di Taranto: cresce la tensione per lo Stadio Iacovone - Il conflitto tra il Comune di Taranto e il Taranto FC si è acutizzato, riaprendo vecchie ferite e sollevando nuove questioni riguardo alla gestione degli impianti sportivi e dei rapporti tra la pubbli ...pugliapress

Taranto, Capuano: "Iacovone Questo non è un giocattolo..." - Non è stata una settimana facile in casa Taranto. Dopo la sconfitta contro la Casertana, è giunto il parere negativo dell'Ufficio Commissariale per l'utilizzo dello ...tuttocalciopuglia