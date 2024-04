Stadio della Roma | Bonifazi assolto Renzi | “Cosa ci hanno fatto in questi anni E nessuno chiede scusa”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Firenze, 6 aprile 2024 – “. Dopo un calvario durato più di 6, non posso dirmi felice, perché essere accusati di aver violato la legge, essere sottoposti a un processo e per giunta scoprire di essere sotto indagine dalle telefonate di un giornalista delquotidiano è un calvario che non auguro a. Soddisquindi, ma non felice. La mia battaglia per una giustizia giusta continuerà con ancora più consapevolezza". Lo scrive su X Francesco, esponente di Italia viva ed ex tesoriere del Pd, dopo l'assoluzione nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo. E sulla sentenza di primo grado è intervenuto anche il leader di Italia Viva Matteo: “Ho atteso stamani di vedere come ...