Sport in tv oggi sabato 6 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 6 aprile 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Gli amanti dei motori incominceranno bene la mattina con le qualifiche del GP del Giappone per quanto riguarda la F1. Da non perdere le semifinali dei tornei di tennis della settimana con Matteo Berrettini impegnato a Marrakech e le fasi cruciali dei Mondiali di curling maschile, con qualification game (l’Italia sfida la Germania) e semifinali. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro dei Paesi Baschi e la Parigi-Roubaix femminile. Il preolimpico di lotta, la Coppa del Mondo di sollevamento pesi e gli Europei di trampolino elastico regaleranno emozioni. Ci sarà spazio anche per le semifinali della Coppa Italia di pallanuoto femminile e per le Coppe Europee di pallanuoto maschile. Piatto ricco con i vari campionati nazionali di calcio, ...

Vesuvio Race, lo spettacolo delle vele all'ombra del Vulcano - Boom Iscrizioni: 50 imbarcazioni al via oggi (ore 11). Castellammare, Torre Annunziata, Procida, Marina della Lobra i luoghi dove assistere alla regata da terra ...velaemotore

Giornata mondiale dello Sport, i nuovi trend: dal padel all'aqua zumba - In occasione dell'appuntamento annuale che promuove l'attività fisica, ecco qualche consiglio su discipline ancora poco conosciute, ma in grado di regalare soddisfazioni Come ogni anno, il 6 aprile si ...tg24.sky

Dove vedere in tv Milan-Lecce, Roma Lazio e Empoli-Torino di oggi in serie A - Il sabato della 31° giornata inizia con i rossoneri che se la vedranno con il Lecce, poi lo spettacolo di Roma-Lazio. Chiudono i granata, a caccia di punti per l’Europa ...corriere