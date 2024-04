Spezia-Lecco 1-1 | stavolta non basta Hristov | occasione sprecata

(Di sabato 6 aprile 2024) La, 6 aprile 2024 – Un'persa per togliersi dalla zona calda, quella di ieri con loche pareggia con il fanalino, rimasto pure in inferiorità numerica per 25 minuti. Al gol di(il secondo di fila), risponde Buso, sempre nel primo tempo. Aquilotti a quota 35 e atteso dalla difficilissima trasferta di Parma nel prossimo turno. D'Angelo sceglie la stessa formazione vittoriosa con l'Ascoli pochi giorni fa e ilparte bene, si fa vedere con un tiro poco potente di Buso che Zoet para a terra, poi risponde loal 9' con Elia da fuori, rasoterra bloccato da Lamanna, mentre è ancora Buso dalla distanza, al 10', a chiamare in causa Zoet. Va in vantaggio loal 12' con, che colpisce ...

