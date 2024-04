“Spero di ca****i addosso | almeno esce un bel video per TikTok” | Fedez a Miami fa uno strano bagno congelato

(Di sabato 6 aprile 2024)con i figli Leone e Vittoria pensa molto anche a mantenere intatta la sua forma fisica che non manca si sfoggiare a ogni pie’ sospinto. Così alle 7 del mattino si è diretto verso una spiaggia per fare un, come suggeritogli dal suo personal trainer. Una volta scavata una buca nella sabbia è stata coperta da un telo idrorepellente ed infine riempita di acqua e ghiaccio. Il rapper ci si è buttato dentro per poi uscire subito a causa della temperatura troppo bassa dell’acqua. Dopo 4 o 5 tentativi di immersioneè riuscito a sdraiarsi. Contento lui. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sciopero supermercati, rischio chiusura il 25 aprile: i motivi della protesta - Spera di avere delle condizioni migliori per la Dmo ma peggiorative per i lavoratori, che significa più flessibilità, e differenti dagli altri che operano nelle aziende firmatarie del rinnovo. Adesso ...cataniatoday

Rigoli: “Catania con vittoria della Coppa Italia Serie C ha riscattato stagione deludente, Spero nella promozione in B” - Pino Rigoli, ex allenatore del Catania, ai microfoni di TuttoC ha dichiarato:“Con la vittoria della Coppa Italia Serie C il Catania ha riscattato un campionato deludente. Ora, in caso di salvezza, pot ...goalsicilia

Italservice con la capolista. Vincere per i playoff - Anche in virtù del fresco ricordo della splendida gara giocata nei quarti di Coppa Italia a Roma dove, solo dopo un supplementare e alcuni episodi, Spero irripetibili, abbiamo perso la qualificazione ...ilrestodelcarlino