Spari tra le giostrine | parla la mamma ferita | “Perdono chi ha sparato | ma mia figlia aveva il terrore negli occhi”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Pochi giorni fa in un parco giochi per bambini in piazza Italia a Fuorigrotta, popoloso quartiere di Napoli, è stato esploso un colpo di pistola che ha ferito una donna. La vicenda ha suscitato molto scalpore poiché quel proiettile è stato esploso in una zona che dovrebbe essere sicura per i bambini, un parco giochi, che infatti quel pomeriggio era piano di bimbi che stavano giocando. La donna colpita è Luisa Mangiapia, 49enne colpita da una pallottola vagante che era destinato probabilmente a qualcun altro o che forse è partita per sbaglio. Le parole di Luisa Mangiapia: “chi ha” La donna,alla gamba, è stata portata dall’ospedale San Paolo di Fuorigrotta e ha già trovato la forza di perdonare chi ha. Nell’intervista rilasciata a Fanpage ha detto ...