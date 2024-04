Spareggio promozione per l’a2 maschile Vullo | Domani Banca Macerata a Mantova con il morale alto»

(Di sabato 6 aprile 2024) "È arrivato il momento di quelle gare che tutti vogliono giocare e per le quali abbiamo iniziato a lavorare da agosto". Italo, dg del Volley, parla della sfida controalle 19.30 ci sarà in Lombardia l’atto primo della serie che mette in palio laneldi volley. Il traguardo del sdi categoria sarà tagliato da chi vincerà due partite su tre, gara2 è in programma alle 18 di domenica 14 alForum e l’eventuale bella il 21 di nuovo a, inizio sempre alle 19.30. "Siamo al completo e la squadra ha il". Inevitabilmente c’è pressione considerando la posta in ...

La stagione. Solo nove squadre in serie C hanno già il pass per i play off - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Pallavolo Play off A3M – Gabbiano Mantova-Banca Macerata: che la serie finale abbia inizio - giocano lo Spareggio per salire di categoria, la prima delle due opportunità che avranno per andare in A2 in attesa che i play off promozione qualifichino tre formazioni dei due gironi. Uno Spareggio ...ivolleymagazine

Brescia in missione playoff contro il Pisa: c’è il dubbio Cistana - Domani al "Rigamonti" la squadra di Maran, ex di turno, punta a compiere un altro passo decisivo verso gli spareggi-promozione. Out Borrelli, Olzer e Andrenacci ...ilgiorno