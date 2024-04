Spal | un dubbio per reparto Tre ballottaggi da sciogliere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Mister Di Carlo si avvicina alla gara col Gubbio con almeno unper. In difesa ilo è tra il rientrante Peda e Fiordaliso, a centrocampo tra Nador e Contiliano e in attacco tra Zilli e Petrovic. Molto probabilmente resteranno ancora ai box Carraro e Siligardi, mentre Rao e Dalmonte hanno risolto senza problemi gli acciacchi accusati nel corso della settimana e si candidano entrambi a partire dal primo minuto. Se per lai punti in palio domani al Mazza pesano come macigni, il Gubbio almeno in apparenza non ha più obiettivi particolari fino al termine della regular season. In realtà però mister Braglia si vuole avvicinare ai playoff nel miglior modo possibile, magari insidiando il quarto posto attualmente occupato dal Perugia, che ha però cinque punti di vantaggio. "La ...