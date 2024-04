Soulé-Napoli | affare che stuzzica Manna | La Juve fissa il prezzo

(Di sabato 6 aprile 2024) Matias, talento dellantus esploso al Frosinone, sarebbe il grande obiettivo di mercato del neo ds delGiovanni. Ilsi appresta a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, un nome caldissimo sul taccuino del nuovo direttore sportivo Giovannisarebbe quello di Matias, talento argentino di proprietà dellantus reduce da un’ottima stagione in prestito al Frosinone.: Il sogno diCome riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’idea di portareall’ombra del Vesuvio “intriga davvero molto” il dirigente exche dal 1° luglio assumerà ...

Possibile trattativa con la Juventus in estate. Il Napoli chiede nuovamente informazioni per il calciatore, con i bianconeri abili a fissa re la cifra. L’asse di mercato Napoli- Juventus sembrerebbe ... (spazionapoli)

Giuntoli e Manna si pestano i piedi: almeno 4 giocatori contesi (Tuttosport): ... Sudakov, Lewis Ferguson e Matias Soulé Mp Cesena 12/08/2023 - amichevole / Juventus - Atalanta / ... creare tra Napoli e Juve dopo lo scambio di direttori sportivi. L'anno scorso Giuntoli è passato in ...

Lo scudetto non è per giovani: l'Inter vincerà senza neanche un ventenne. Come il Napoli un anno fa: ... l' Inter , l'altra è quella che ha vinto l'ultimo, il Napoli , e la terza è la vice - campione in ... i ciociari stanno valorizzando talenti in prestito da altre squadre ( Soulé, Ibrahimovic, Kaio ...