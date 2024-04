Sono stati rubati 54 miliardi di cookie in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 6 aprile 2024) Cidei piccoli file che rappresentano una vera e propria miniera d’oro. Parliamo dei, elementi che al loro interno hanno una miriade di informazioni che, di conseguenza,oggetto di attenzione (per usare un eufemismo) da parte dei criminali informatici. I dati non mentono: secondo uno studio realizzato da NordVPN, nel dark webin vendita oltre 54disottratti agli utenti attraverso malware. Ben 546 milioniriconducibili all’Italia, con il nostro Paese che si classifica al 19° posto di questa poco invidiabile graduatoria. Ma, come ovvio, quando si parla di Internet i confini geografici lasciano il tempo che trovano., i numeri e tutti i pericoli È importante, infatti, sapere che la ...