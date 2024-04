Sonia Zanzi età | marito e figli | lavoro e vita privata | chi è la cantante di The Voice Senior

The Voice Senior: chi è il vincitore della finale - Ricordiamo che insieme a lei, tra i super finalisti, c'erano Luca Minnelli ("Con te partirò" di Andrea Bocelli), Sonia Zanzi ("Bette Davis Eyes") di Kim Carnes, e Mario Rosini ("In assenza di te") di ...today

La quartese Diana Puddu vince The Voice Italia - Insieme a lei: Luca Minnelli, anch'esso del team Gigi D'Alessio, che come ultima canzone ha deciso di portare sul palco "Con te partirò" di Andrea Bocelli; Sonia Zanzi del team Clementino, con Bette ...sardegnalive

Chi ha vinto The Voice Senior 2024 Il riassunto della finale - Chi ha vinto The Voice Senior 2024 Il riassunto della finale andata in onda su Rai 1 venerdì 5 aprile in prima serata.tag24