Sonia Bruganelli tuona ancora su Adriana Volpe ma poi parla di mancanza di solidarietà femminile | l' intervista

Leggi tutta la notizia su comingsoon

(Di sabato 6 aprile 2024), in procinto della sua nuova avventura televisiva come opinionista all'Isola dei Famosi, ha rilasciato un'a La Stampa in cui hato di "amiche" pronte a corteggiare l'ex marito Paolo Bonolis non risparmiandosi poi le sue solite contraddizioni.