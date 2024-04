Sonego-Fognini oggi in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024

(Di sabato 6 aprile 2024) Le indicazioni per seguire inla sfida tra Lorenzoe Fabio, valevole per il primo turno del tabellone dideldi. Secondo derby consecutivo per il piemontese, che 24 ore dopo esser stato sconfitto da Berrettini nei quarti a Marrakech sfidacon l’obiettivo di fare un passo verso il main draw monegasco.non sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo, ma fisicamente sta meglio di Fabio, reduce da un’estenuante settimana in Marocco in cui è dovuto partire dalleha vinto l’unico precedente a livello Atp, lo scorso anno sul cemento di Metz. SEGUI LA ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-Kotov (2° MATCH DALLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00) 16:38 Primo set dominato dal russo Kotov, ... (oasport)

(Adnkronos) – Matteo Berrettini batte Lorenzo Sonego nel derby dei quarti di finale del torneo Atp di Marrakech (terra batttuta) in Marocco e si qualifica per le semifinali. Il romano si impone ... (seriea24)

ATP Montecarlo, il tabellone di qualificazione. Presenti Cobolli e Nardi, derby Fognini-Sonego! - Sono quattro gli azzurri presenti nel tabellone principale dell'ATP di Montecarlo, il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. A Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Ber ...oasport

ATP Montecarlo, qualificazioni: derby Fognini-Sonego, in campo anche Cobolli e Nardi - Lorenzo Sonego e Fabio Fognini di fretta da Marrakech per sfidarsi nel Principato. Sabato al via anche Luca Nardi e Flavio Cobolli ...ubitennis

LIVE Berrettini-Sonego 6-3 7-6, ATP Marrakech 2024 in DIRETTA: il romano vince il derby e vola in semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell'ATP 250 di Marrakech (Marocco) che vedrà opposti gli azzurri Matteo Berrettini e ...oasport