Sollevamento pesi | Nino Pizzolato vola a Parigi 2024 Quarto col bronzo nello slancio alla World Cup di Phuket

(Di sabato 6 aprile 2024)chiude con ilposto di totale la gara nella categoria fino a -89kg sulla pedana della Coppa del Mondo di, ultima e obbligatoria gara di qualificazione olimpica per il, ufficializzando così il pass per i Giochi di. L’azzurro –alle Olimpiadi di Tokyo 2020 negli 81kg e tre volte campione d’Europa – ha collezionato un quinto postostrappo sollevando 170kg in prima prova. Successivamente è arrivato ilcon 210kg, che portano il suo totale a 380kg in quarta posizione. Sul gradino più alto del podio c’è il bulgaro Karlos May Nasar, davanti al colombiano Yeison Lopez e al cinese Li ...

