Sofia Goggia | “Una donna può sentirsi realizzata anche se è senza figli”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel corso della sua carrieraha saputo tenere alta la bandiera dell’Italia in uno sport competitivo come lo sci, dimostrando come la sua determinazione possa essere fondamentale per avere successo. Una caratteristica come questa si sta rivelando fondamentalein questo periodo, in cui sta cercando di riprendersi da un grave infortunio che le ha fatto saltare la Coppa del Mondo, ma si augura ben presto di poter tornare a gareggiare: “Sto molto bene, sono contenta – ha raccontato al Corriere della Sera – Ero disperata, vedevo tutto nero. Stavo lì, su quel divano,di notte. Non avevo male, lo scarpone era una morsa. Mi sono messa in ginocchio, ho spostato il piede sinistro davanti e provato a tirare il destro. Ma niente, mi sono riaccasciata”. Da pochi mesi nella sua vita c’è stata una novità ...