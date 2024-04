Sofia Goggia in copertina su 7 ? Foto ritoccata | due clamorosi errori | Guarda

(Di sabato 6 aprile 2024) Una figuraccia insulla pelle, anzi sui piedi di. E' lo stesso Massimo Sestini, tra i più notigrafi ereporter d'Italia e non solo, ad ammettere su Instagram la clamorosa gaffe che ha visto coinvolta, sua malgrado, anche la stella dello sci azzurro. Laè insu Sette, il magazine settimanale del Corriere della Sera, con una lunga intervista-verità riguardo alle gare, al tremendo infortunio alla gamba che le ha fatto finire anzitempo la stagione ("Ho paura, ma rischierò ancora", ammette la velocista di Bergamo che in carriera ha vinto 1 oro e un argento alle Olimpiadi invernali e un argento e un bronzo ai Mondiali, con all'attivo anche 54 podi in Coppa del Mondo conditi dalla Coppa di discesa libera nel 2018, nel 2021, ...

Sofia Goggia è intervenuta con un video per rimarcare il grossolano errore sulla copertina che le ha dedicato 'Sette', il settimanale del Corriere della Sera: nella foto la campionessa di sci ha due ... (fanpage)

Sofia Goggia ha due piedi sinistri e un braccio troppo lungo: l’errore nella foto in copertina - La copertina dell’ultimo numero di Sette, il settimanale del Corriere della Sera, è stata dedicata a Sofia Goggia, con una coverstory dal titolo “Cadere e sognare il riscatto. Ho paura, ma rischierò ...tpi

L’evento. Oggi a Passo del Tonale l’Elly Fanchini day. Slalom e solidarietà per l’ex azzurra - Oggi si tiene l'Elly Fanchini Day al Passo del Tonale, in memoria della sciatrice scomparsa nel 2023. Presenti numerosi atleti e autorità sportive per onorare la campionessa azzurra.msn

Stelle, solidarietà e affetto al Tonale per l’«Elly Fanchini Day» - Tante le atlete in attività e non che parteciperanno. Dalle infortunate Sofia Goggia ed Elena Curtoni a Daniela Merighetti, da Johanna Schnarf a Verena Stuffer, da Laura Pirovano a Roberta Melesi e ...giornaledibrescia