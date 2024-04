Sofia Goggia e il clamoroso errore di fotoritocco | in copertina con due piedi sinistri

Il fotografo responsabile della copertina di "7" ha presentato le proprie scuse per l' errore relativo ai due piedi sinistri di Sofia Goggia , attribuendo la svista al "postproducer", ovvero ... (gazzettadelsud)

Che meraviglia nel ricordo di Elena Fanchini: un successone la prima edizione sulle nevi del Tonale - L'Elly Fanchini Day, una gara di slalom gigante aperta anche agli appassionati, è andata in scena oggi in mezzo a tante campionesse ed ex azzurre, ma è stata solo ...neveitalia

Sofia Goggia in copertina con due piedi sinistri, nonna Carla; "Ma chi li guarda i piedi" - Croce e delizia dei fotografi, il tema del fotoritocco è clamorosamente tornato d’attualità qualche settimana fa. Dopo quasi tre mesi di assenza, Kate Middleton era riapparsa sui social, diffondendo ...lastampa

Sofia Goggia in copertina con due piedi sinistri, un errore del fotoritocco scatena il web. L'autore si scusa - Il fotografo responsabile della copertina di "7" ha presentato le proprie scuse per l'errore relativo ai due piedi sinistri di Sofia Goggia, attribuendo la ...gazzettadelsud