Sofia e Lucia | Serale Amici 23 | ecco chi sarebbe stata eliminata | gli spoiler della terza puntata

(Di sabato 6 aprile 2024)Cagnetti eFerrari sono le due allieve che sono finite in ballottaggio nel corsoregistrazione deldi23 che andrà in onda stasera su Canale 5.di23,: chiChi ètra le due ballerine? Da alcune ore sul web si rincorrono numerosisulla nuova eliminazione se, secondo Amedeo Venza, l'. Cosa ne ...

Nel corso del daytime Kumo si è dovuto confrontare con Sofia e Lucia , scontente per la sua arroganza nel decidere chi doveva andare in sfida! (comingsoon)

Questa sera Amici tornerà con la terza puntata del Serale e come sappiamo dalle anticipazioni ufficiali – evitate di continuare a leggere se non volete spoiler – al ballottaggio finale per ... (biccy)

Tennis Junior Next Gen a Merano: tanti romagnoli protagonisti - Verso le battute finali al Tennis Club Merano la seconda tappa stagionale del circuito Junior Next Gen Italia 2024, per la zona di macroarea ...corriereromagna

Esplode la moka mentre prepara il caffè, Lucia muore dopo 24 ore di agonia: trovata esanime in cucina dal marito - Stava preparando il caffè con la moka come ogni mattina, quando un'esplosione l'ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 ...ilgazzettino

Amici Serale, le anticipazioni della puntata del 6 aprile: ospiti ed eliminato - A finire al ballottaggio ci sono finite Lucia e Sofia. La prima è fra le favorite, Sofia è invece stata un po’ nell’ombra sin dall’inizio di questa fase del talent show. Grande fermento sui social con ...leggo