Soffre di gonfiore alla pancia | poi la terribile scoperta | Miranda muore di cancro a 56 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) Una storia che ha commosso il mondo intero, quella di, mamma di 56venuta a mancare a seguito di unamalattia. Una donna coraggiosa, che lavorava come infermiera in un asilo e descritta da tutti come altruista, sorridente, sempre ben disposta. All’improvviso, ha iniziato a soffrire di strani sintomi che però aveva inizialmente scambiato, purtroppo erroneamente, per sempliceo meteorismo, senzarmarsi troppo. Soltanto mesi e mesi dopo, quando la sua salute aveva via via iniziato a peggiorare, aveva poi deciso di sottoporsi a delle analisi più approfondite, che avevano rivelato la drammatica verità: unalle ovaie, che aveva già provocato delle metastasi nel resto del corpo e che era stato identificato con eccessivo ritardo. Dopo aver combattuto ...