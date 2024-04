Slovacchia al voto per il ballottaggio delle presidenziali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Lava oggi alper ilelezioniin cui si decide se il premier populista Robert Fico sarà costretto per cinque anni a una scomoda coabitazione con un esponente liberale filo-Ue oppure avrà come presidente un suo fedele alleato, consolidando una deriva nazionalista e filorussa iniziata l'anno scorso. Si profila infatti un testa a testa tra un ex premier e attuale presidente del Parlamento, Peter Pellegrini, e un passato ministro degli Esteri, Ivan Korcok, che ha vinto il primo turno di due settimane fa. Quattro recenti sondaggi di rinomati istituti demoscopici non prevedono alcun vincitore sicuro ma convengono che un'alta affluenza favorirebbe Pellegrini. Al primo turno la partecipazione alera stata del 52%. Il duello è il più serrato ...