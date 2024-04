Sistema Typhoon e missili Tomahawk | così il Pentagono mette la Cina sotto tiro

Mar Baltico, Eurofighter italiani in scramble: intercettati due aerei russi - In sole 24 ore i caccia dell'Aeronautica Militare italiana sono decollati due volte dalla base di Malbok, in Polonia, per controllare due velivoli russi in avvicinamento ...msn

L’Eurofighter Typhoon compie 30 anni dal primo volo - Eurofighter informa: "Il maiden flight del primo Eurofighter development aircraft, DA1, ebbe luogo al DASA di Manching 30 anni fa, il 27 marzo 1994. Il company’s chief test pilot Peter Weger, effettuò ...md80