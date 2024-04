Sistema diffuso nel settore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Non casi isolati, ma uno "schema". Per questo il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, sollecita l’apertura di un "tavolo" che consenta "in via ulteriormente preventiva di cogliere le criticità operative degli imprenditori" deldell’alta moda. Il Tribunale chiede di attivare per il comparto della moda e del lusso "analoghe iniziative poste in essere per esempio neldella logistica da parte della prefettura di Milano". Quello della moda, osserva Roia, è un "di particolare rilevanza per ileconomico nazionale". I pm, che hanno già indagato su importanti aziende della logistica e della vigilanza, parlano di "normalizzazione della devianza", tra caporalato e sfruttamento della manodopera. Una serie di inchieste, che partono dal caso Uber Eats col ...