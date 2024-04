Sinner rifiuta la sfida proposta dall’inviato de Le Iene | “No guarda | io con voi…”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 6 aprile 2024) Janniksi è sempre mostrato calmo, pacato e disponibile ma qualche volta, anche lui, può “perdere la pazienza”. E’ successo nelle scorse ore a Montecarlo dove il numero 2 della classifica ATP è stato avvicinato da un inviato del Leche sul campo centrale del Principato lo ha invitato a giocare a ping pong.però l’ha gelato: “No, no, io con”. Nello specifico, a margine dell’allenamento di venerdì sul Centrale del Country Club di Monte Carlo, si è trovato a due passi Stefano Corti, un inviato delle, trasmissione tv di Italia 1, che non l’ha stoppato, ma gli ha parlato. Il campione ha quindi rallentato il passo e ascoltato le parole dell’inviato che, come riporta corriere.it, gli ha detto: “Visto che sei iper-competitivo… allora abbiamo detto a tennis ...