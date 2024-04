Siete disposti a pagare di più per il tavolo migliore del ristorante? In Spagna succede e forse anche in Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 6 aprile 2024) Il sole sul conto. Un bonus dacome fosse un secondo bicchiere di vino o un dessert. Dieci euro, nel caso di Siviglia, città più importante dell’Andalusia, dove alcuni ristoranti hanno preso l’abitudine di mettere in vendita i posti migliori nelle “terrazas” a una tariffa maggiorata, creando di fatto una categoria “premium”, una sorta di prima classe. I posti al sole, nei giorni in cui l’inverno cede il passo alla primavera, sono infatti i più ambiti, al contrario di quanto avviene tradizionalmente nelle plazas de toro, dove assistere alla corrida in un posto sotto il sole dà diritto a uno sconto sul biglietto. Proteste su Tripadvisor L’innovazione non piace a tutti. I primi clienti che si sono trovati a fare i conti con il bonus sole non l’hanno presa benissimo. El Correo del Andalucia, uno dei principali media locali, riporta la recensione sconcertata di una ...