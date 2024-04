Sicilia | fermo e multa da 10mila euro per la ‘Mare Jonio’

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Provvedimento notificato a comandante e armatore. “Le Autorità hanno notificato al comandante e all’armatore della Mare Jonio il provvedimento confino ae ilamministrativo“. Lo rende noto la ong Mediterranea. Secondo quando si apprende gli operatori della ong sono accusati “di aver istigato la fuga dei migranti per sottrarsi alla guardia libica”. Due giorni fa la guardia libica aveva sparato contro Mare Jonio mentre operava un salvataggio in zona Sar libica, salvando 58 persone.Successivamente è stato assegnato il porto sicuro di Pozzallo. Stamani il provvedimento di. Fonte Ansa

