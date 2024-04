Siccità | la Sicilia chiede le navi cisterna e pensa di riaprire i dissalatori “Una crisi come nel 2002”

L'acqua potabile è stata razionata per circa 1 milione di persone. I bacini per irrigare sono al 30% della capacità. Si temono la morìa del bestiame e conseguenze sanitarie (wired)

Siccità, Confcooperative guarda al modello israeliano: serre 'hi - tech' per irrigare con la condensa: In vista del tavolo di concertazione convocato dall'assessore regionale all'Agricoltura per far fronte all'emergenza siccità , Confcooperative Sicilia chiarisce la propria posizione e preannuncia l'intenzione di non accettare nessun compromesso. 'Ci aspettiamo l'annuncio di misure straordinarie - spiegano il ...

Crisi idrica: ad Agrigento i cittadini alle fontane riempiono taniche: La siccità continua a colpire la Sicilia. Ad Agrigento la distribuzione idrica non avviene tutti i giorni e i cittadini arrivano alle fontane per riempire le taniche. Le preoccupazioni aumentano anche in ...