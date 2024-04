«Sì | voto Angelina Mango» | la singolare protesta degli elettori turchi alle ultime amministrative

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 aprile 2024) Le elezioniturchescorsi giorni hanno segnato una netta sconfitta di Recep Tayyip Erdogan, la cui formazione si è arrestata al 35,4%, contro il 37,7% dei voti raccolti dal Partito Popolare Repubblicano, che ha portato al potere Abdullah Zeydan, candidato con il partito filo-curdo Dem. Ma diversi cittadini disillusi hanno messo in atto unaper manifestare il proprio disprezzo nei confronti dei candidati. E lo hanno fatto utilizzando: una foto della cantante che ha vinto l’edizione 2024 del Festival di Sanremo è stata infatti inserita in svariate schede elettorali. L’artista ovviamente era del tutto estranea alla competizione elettorale turca, ma ha rappresentato la terza improbabile alternativa per tutti i votanti che non avevano ...